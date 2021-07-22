Мошенники пытались украсть у трех жителей Коми больше миллиона

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Мошенники пытались украсть у трех жителей Коми в общей сложности больше 1,13 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жителю Сосногорска, 1986 года рождения, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на мужчину. Консультант заявил, что житель Сосногорска должен перевести 300 тысяч рублей на временный резервный счет банка. Однако мужчина понял, что разговаривает с мошенником, и не стал переводить деньги.

Кроме того, мошенники звонили двум жительницам Ухты. Женщине 1956 года рождения аферисты посоветовали перевести 630 тысяч рублей, а у горожанки 1957 года рождения пытались украсть 200 тысяч рублей. Обе ухтинки отказались переводить деньги. Возбуждены уголовные дела.

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