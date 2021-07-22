В Сыктывкаре 24 дошкольника заразились коронавирусом

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

По состоянию на вторник, 22 июня, в Сыктывкаре шестеро дошкольников болеют коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарских детских садах работают 4178 человека. 55 из них (1,22%) заболели коронавирусом. В общей сложности в эти учреждения ходят 20 160 детей. У 24 дошкольников подтвердился коронавирус. Уточняется, что это 0,12% от общего количества детей, посещающих сыктывкарские детские сады.

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