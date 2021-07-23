В районе Коми привлекут осужденных к оплачиваемому труду

Привлечение осужденных к оплачиваемому труду планируется по переработке древесины по специальностям Фото: Нина ЮШКОВА

21 июля Дмитрий Коновалов, начальник УФСИН России по Коми, посетил лесоперерабатывающее предприятие в Троицко-Печорске, на базе которого появится участок Исправительного центра №1 для осуждённых к принудительным работам на 50 мест.

Осужденные будут трудиться на высокотехнологичном лесоперерабатывающем комплексе, включающем лесозаготовку и лесопереработку. Сейчас в жилых помещениях общежития, отведенного предприятием под участок Центра, продолжается косметический ремонт в части комнат.

Привлечение осужденных к оплачиваемому труду будет по переработке древесины по специальностям: станочник, укладчик пиломатериалов, водитель погрузчика, подсобный рабочий, сортировщик.

В настоящее время в Коми функционирует только один Исправительный центр № 1 в г. Емве, реализующий вид уголовного наказания, как принудительные работы. Также УФСИН планируется создать и ввести в эксплуатацию аналогичный Центр в Сыктывкаре, прорабатывается вопрос с крупнейшими сельскохозяйственными, коммерческими, мусороперерабатывающими организациями Республики Коми о создании участков исправительного центра на базе объектов их предприятий.

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