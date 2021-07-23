В Коми фиксируют снижение активности клещей

Клещи стали менее активно кусать жителей Коми Фото: Архив "КП"

В Коми клещи становятся с каждой неделей менее активными. Такой вывод можно сделать из свежих данных, предоставленных республиканским Роспотребнадзором.

Так, за минувшую неделю укусам членистоногих подверглись 28 человек, пять из них - это дети. Полученные образцы клещей проверили специалисты и выявили два заразных клеща: в одном обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в одном — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Всего же в этот сезон жертвами укусов клещей стали 2 876 человек, более 400 из них - несовершеннолетние.

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