В Коми за неделю цены на капусту выросли на четыре процента

За неделю в Коми подорожали яйца и подешевела курятина Фото: архив "КП"

В Коми за минувшую неделю подорожали капуста и куриные яйца, а вот стоимость помидоров и моркови, наоборот, существенно снизилась. Об изменениях цен на прилавках магазинов подробно рассказали в Комистате.

Так, по их данным теперь за капусту придется отдать на 4 процента больше, чем неделей ранее. Яйца подорожали на один процент, хлеб - на 0,9 процента, а молоко - на 0,6 процента.

Однако существенно потеряли в цене некоторые овощи. Например, помидоры подешевели на почти на 4,2 процента, морковь - почти на 10 процентов, картофель - на 3,0%, огурцы - на 0,6%.

Если заглянуть в магазины бытовой техники, то можно увидеть, что цены на телевизор упали на 6,4 процента.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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