В торговых точках Сыктывкара нарушали антиковидные меры

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В торговых точках Сыктывкара выявили очередные факты несоблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чиновники проверили шесть магазинов, кафе и пиццерию-суши-бар в районе жилого комплекса «Ласточкино гнездо». Так, в пиццерии-суши-баре на улице Пушкина у некоторых сотрудников не было масок. В заведении также был нерабочие бесконтактный ручной инфракрасный термометр. В кафе продавец, обслуживая посетителей не надела маску. В остальных проверенных точках нарушений со стороны персонала не выявили. Однако в одном магазине покупатели игнорировали профилактику распространения коронавируса. С ними провели разъяснительную работу.

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