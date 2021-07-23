В Сыктывкаре на трассе погиб 41-летний мотоциклист, выехавший на встречную полосу

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Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Сыктывкар - Эжва. На 14 км автодороги насмерть разбился 41-летний мотоциклист, управлявший Yamaha. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Коми, мужчина выехал на встречку и врезался в японскую легковушку.

- По предварительной версии, водитель Toyota Carina, двигаясь попутно мотоциклу, совершал на трассе маневр разворота на проезжей части, в результате чего и произошло столкновение, - прокомментировали произошедшее в ведомстве.

Весь удар пришелся в правый бок иномарки. Салон легковушки заметно поврежден, однако водитель авто отделался легкими травмами и ушибами, а вот мотоциклиста не спас даже шлем: он погиб до приезда медиков.

По данному факту начато разбирательство. Инспекторам дорожной службы предстоит установить все детали трагического вечера.

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