На реке в Коми погиб 35-летний мужчина

На реке Печоре мужчина утонул на глазах у людей
Фото: Архив "КП"
В Коми произошел очередной трагический случай на воде. В этот раз стихия забрала 35-летнего жителя Ижемского района.
Как сообщает БНК, со ссылкой на собственный источник, трагедия произошла у села Кипиево на реке Печоре. Мужчина выпал из лодки и пошел на дно. Все это происходила на глазах очевидцев. Тело мужчины найдут в 150 метрах от берега, уточняет издание.
По данному факту начата проверка.
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