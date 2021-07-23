В селе Коми появилось необычное вредное насекомое

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В усинском селе Усть-Уса обнаружили нечто похожее личинку колорадского жука. Об этом сообщили местные жители.

Нашествие колорадского жука обычно является большой проблемой для картофелеводов на юге и в средней полосе России. Для севера в силу природно-климатических условий такая ситуация неактуальна. Однако жители усинского села Усть-Уса обнаружили нечто, весьма напоминающее личинку колорадского жука. Как передают «Усинские новости», в этом населенном пункте появились гусеницы, которые подчистую съедают кусты смородины.

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