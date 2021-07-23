ГИБДД Коми объявила о массовых рейдах на дорогах

Столичные автоинспекторы проведут массовые проверки транспорта Фото: Архив "КП"

В выходные дни - с 23 по 25 июля - на дорогах Коми будут проходить массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по республике.

Уточняется, что инспекторы будут выявлять тех, кто злостно нарушает правила дорожного движения. Также цель ГИБДД профилактика пьяных ДТП: сотрудники ДПС будут искать нетрезвых водителей.

Напомним, за пьяное вождение в России предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав до 2 лет. А вот за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уже уголовная ответственность.

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