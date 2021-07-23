В Коми арестовали мужчину, устроившего смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по Коми

Жителя Усть-Куломского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, заключили под стражу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 18 июля. Мопед Motoland ехал по дороге «Подъезд 1 к поселку Югыд-Яг». В какой-то момент житель Коми не справился с управлением транспорта, и мопед опрокинулся. Весь удар пришелся на пассажирку, которая получила тяжелые травмы головы. Женщина была без защитного шлема. В результате пострадавшая скончалась, а водитель скрылся с места аварии.

Было возбуждено уголовное дело. Усть-Куломский районный суд заключил фигуранта под стражу. Согласно законодательству, мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сысольском районе судили виновника смертельного ДТП (подробнее)