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Происшествия23 июля 2021 13:01

В Коми арестовали мужчину, устроившего смертельное ДТП

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

Жителя Усть-Куломского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, заключили под стражу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 18 июля. Мопед Motoland ехал по дороге «Подъезд 1 к поселку Югыд-Яг». В какой-то момент житель Коми не справился с управлением транспорта, и мопед опрокинулся. Весь удар пришелся на пассажирку, которая получила тяжелые травмы головы. Женщина была без защитного шлема. В результате пострадавшая скончалась, а водитель скрылся с места аварии.

Было возбуждено уголовное дело. Усть-Куломский районный суд заключил фигуранта под стражу. Согласно законодательству, мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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