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Здоровье23 июля 2021 13:31

В Сыктывкаре растет заболеваемость коронавирусом среди работников детсадов

Источник:kp.ru
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Данные озвучил республиканский Роспотребнадзор

Данные озвучил республиканский Роспотребнадзор

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшую неделю выросло число зараженных коронавирусом работников детских садов. Об этом говорится в официальной группе мэрии города.

Согласно обновленным данным, COVID-19 был обнаружен у 63 работников. Неделей ранее эта цифра равнялась 55. В процентном соотношении данный показатель соответствует значению 1,51%.

Среди детей коронавирус обнаружен у 23 дошколят из 20 160 воспитанников садиков, что равняется 0,11%. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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