Житель Коми взял в кредит 400 тысяч и перевел мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Усинска 1998 года рождения взял в кредит 400 тысяч рублей и перевел мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники оформляют на горожанина кредит. Далее собеседник заявил, что нужно срочно аннулировать заем и об этом ему расскажет другой «специалист». Второй собеседник рассказал, как следует оформить «зеркальный кредит» и перевести все средства на ряд банковских счетов. В итоге молодой человек взял в кредит 400 тысяч рублей и перевел деньги на 27 номеров. После этого житель Усинска обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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