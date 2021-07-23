«Ростелеком» завершил первый этап проекта автоматизации медицинских лабораторий в Коми

«Ростелеком» завершил первый этап проекта автоматизации медицинских лабораторий в Республике Коми Фото: архив "КП"

Во втором квартале 2021 года, в рамках реализации федерального проекта «Цифровой контур здравоохранения», «Ростелеком» модернизировал компонент «Лабораторной информационной системы» для Региональной информационно-аналитической медицинской структуры здравоохранения Республики Коми. Заказчиком проекта выступило республиканское министерство здравоохранения.

Внедрение нового компонента является важным этапом развития лабораторной службы региона. Система обеспечивает сбор и централизованное хранение данных, а также оперативный доступ к имеющимся результатам лабораторных исследований. Лечащие врачи и медицинские работники могут быстро получать эту информацию о пациенте, что ускоряет процесс постановки диагноза и позволяет избегать двойных назначений анализов.

Система оптимизировала процесс обследования пациентов и минимизировала риск ошибок. В ней автоматизированы все задачи: выписка направления на анализы на приеме врача, регистрация заказа в лаборатории, штрих-кодирование биоматериала, а после завершения исследования отправка полученных результатов врачу.

В проекте приняли участие 20 медицинских организаций Коми, автоматизировано 36 клинико-диагностических лабораторий, в которых подключено 172 аппарата для проведения анализов и развёрнуто более 250 рабочих мест для медицинских специалистов.

Елена Бударина, заместитель министра здравоохранения Республики Коми:

«Что от этой системы получат врачи и пациенты? Теперь доктору не надо долго рыться в бумажках, чтобы найти результаты анализов, а пациенту не надо ждать окончания поисков. Все находится в специальной базе, надо только набрать данные пациента. Причем пользоваться этой базой могут медики в разных медучреждениях различной специализации, имеющих соответствующие права доступа. Кроме того, результаты своих лабораторных анализов пациент сможет увидеть в электронном виде в своем личном кабинете “Моё здоровье” на портале госуслуг».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровизация процессов в области здравоохранения – это то, что сделает организацию медицинской помощи более эффективной, качественной и более доступной для граждан, а также упростит ряд задач для медработников. Еще не все лаборатории оснащены соответствующим оборудованием и впереди много работы в рамках федерального проекта “Цифровой контур здравоохранения”, но уже сейчас можно наблюдать первые результаты этой деятельности по улучшению работы медицинской сферы».