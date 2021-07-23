В Коми прогнозируются обильные ливни

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Коми накроют дождевые тучи. Согласно обновленному прогнозу погоды, в республике с 23 по 24 июля ожидаются обильные дожди.

Как сообщает региональный метеоцентр, осадки прогнозируются в Ижемском, Ухтинском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском районах. МЧС по Коми настоятельно рекомендует жителям данных территорий воздержаться от дальних поездок в непогоду и походов в леса и пляжи.

Температура воздуха не поднимется выше +16, а в крайних восточных районах Коми столбик термометра покажет +21 градус. Ночью же ожидается понижение температуры до +1 градуса.

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