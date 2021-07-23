В Сыктывкаре перекроют две улицы

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта по улицам Советской и Интернациональной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением земельных работ. Улицу Советскую перекроют в районе дома №11. Ограничения будут действовать с восьми утра 24 июля до восьми вечера 25 июля. Кроме того, в районе дома №222 улицу Интернациональной на половине ширины проезжей части ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 26 июля по 1 августа.

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