В Сыктывкаре трое студентов спасли двоих маленьких тонущих мальчиков

Фото: пресс-служба СУ СК по Коми

В Сыктывкаре трое столичных студентов спасли от гибели двоих маленьких мальчиков, которые провалились в полынью в Кировском парке. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по республике.

Владислав и Мария Басовы и их друг Вадим Маслов гуляли декабрьским вечером по парку, как вдруг они услышали крики о помощи. Молодые люди, не раздумывая ни секунды, бросились в сторону шума и увидели, что два школьника тонут в водоеме. Студенты вытащили ребят и оказали им первую помощь.

Поступок молодых людей не остался незамеченным. Ребят наградили почетными грамотами за мужество, смелость и решительность в торжественной обстановке в СУ СК по Коми.

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