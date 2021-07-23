В Коми ужесточили приговор за неуплату налогов

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В Ухте ужесточили приговор двум бывшим руководителям предприятий, осужденных за уклонение от уплаты налогов на сумму 62 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Верховный суд Коми рассмотрел дело в отношении двоих бывших руководителей двух компаний – ООО «ФинКомЛес» и ООО ЭкоФорест». Эти предприятия занимались лесозаготовкой и поставкой лесопродукции. В апреле фигурантов признали виновными в уклонении от уплаты налогов.

В 2015-2017 годах мужчина и женщина, руководители двух ухтинских ООО, реализовывали схему уклонения от уплаты налогов. Мужчина-руководитель подыскивал контрагентов для оформления фиктивного документооборота о поставке лесопродукции с целью уменьшения налогооблагаемой базы, а его сообщница оформляла фиктивные отношения с контрагентами и перечисляла денежные средства насчета аффилированных фирм.

В результате преступных действий сообщников бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 62,4 миллиона рублей. Ухтинский городской суд назначил бывшему директору ООО «ФинКомЛес» наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а бывшему директору ООО «ЭкоФорест» – два года.

Государственный обвинитель не согласился с таким приговором, а также с решением суда оставить без рассмотрения иска прокурора о взыскании с осужденных суммы причиненного государству. Он внес апелляционное представление.

Верховный суд Коми изменил приговор. В итоге один из осужденных, мужчина, на три года отправлен в исправительную колонию общего режима. Кроме того, иск прокурора о взыскании с осужденных причиненного ущерба удовлетворен. Приговор вступил в законную силу.

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