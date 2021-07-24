В Сыктывкаре Hyundai врезался в дерево: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 23 июля, в Сыктывкаре Hyundai Tucson врезался в дерево, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 14:50. 51-летний мужчина ехал за рулем иномарки по улице Тентюковской в сторону улицы Ветеранов. Напротив дома №523 по водитель не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшего увезли в больницу. От более тяжких травм пострадавшего спасли пристегнутые ремни безопасности.

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