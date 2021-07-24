В Сыктывкаре около тысячи домов могут стать аварийными

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В Сыктывкаре насчитывается около тысячи домов, которые могут стать аварийными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В столице Коми насчитывается около тысячи старых деревянных домов. В программу переселения 2019–2025 годов вошли только те знания, которых признали аварийными до 1 января 2017 года. Обследование и наделение аварийным статусом позволит включить другие дома в следующую программу. Ее должны утвердить на федеральном уровне после того, как будет выполнена нынешняя.

Признание дома аварийным – многоэтапный процесс. Решение принимает городская администрация. Всем жильцам таких домов предлагают жилье в маневренном фонде. Он находится на улице Общественной, 11 в Верхней Максаковке. Этот район удален от центра, но, как заверяют в администрации, там есть все комфортные условия для проживания людей.

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