Сыктывкарский природоохранный прокурор стал судьей

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков стал судьей. Об этом сообщается на странице прокуратуры Коми в Instagram.

В надзорном ведомстве назвали Гудкова умелым и ответственным работником. В пятницу, 23 июля, прокурора проводили в отставку. Это связано с тем, что президент России Владимир Путин назначил его на должность судьи Ухтинского городского суда. Прокурор Коми Николай Егоров поздравил Гудкова с назначением, пожелав успехов.

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