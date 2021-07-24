В Коми водитель врезался в две машины и уехал

Фото: архив КП

В воскресенье, 24 июля, в Ухте Chevrolet врезался в два автомобиля и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Как рассказали в дорожной полиции, водитель совершил два ДТП. Сначала Chevrolet врезался в стоящий автомобиль, а затем совершил еще одно столкновение. После этого водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут правоохранители. Тех, кому что-либо известно об автомобиле или водителе, просят сообщить по телефонам: (8216) 74-84-16 (круглосуточно) или 02.

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