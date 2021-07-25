В Коми опрокинулась иномарка: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 24 июля, в Печоре опрокинулся Kia, в результате чего пострадала пассажирка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 13.30. Иномарка ехала по улице Пристанционной. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет, после чего опрокинулась. В результате ДТП пострадала пассажирка 1982 года рождения. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

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