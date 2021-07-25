Сыктывкарца накажут за то, что он потерял свое оружие

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Жителя Сыктывкара привлекут к административной ответственности за утрату оружия. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

В ведомстве напомнили, что владельцы оружия должны обеспечить его сохранность. За утерю оружия их привлекают к административной ответственности. Так, сыктывкарец обратился в отделение лицензионно-разрешительной работы. Мужчина сообщил об утрате газового оружия самообороны. Это произошло во время транспортировке на водном транспорте. Согласно законодательству, ему грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет.

За неделю сотрудники Росгвардии выявили 10 правонарушений в области оборота оружия. Они изъяли шесть единиц охотничьего оружия, одна единица добровольно сдана из незаконного пользования.

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