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Происшествия25 июля 2021 13:21

На пожаре в Коми пострадали два человека

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В результате пожара в Усинске, который произошел в субботу, 24 июля, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.09 на улице Заводской. На открытой территории загорелась металлическая емкость и бульдозер. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 14.41. Пламя повредило металлическую емкость и бульдозер. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате пожара два человека получили ожоги. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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