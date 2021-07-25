За сутки в Сыктывкаре еще 109 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 25 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 128 человек, а за весь период пандемии – 47 066. За последние сутки заболел 281 человек. Всего в Коми коронавирус диагностировали у 53 505 человек.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 109 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 52 человека, а в Усть-Вымском районе – 21. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 4740 человек. За сутки скончались 10 пациентов, а за весь период пандемии – 1164.

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