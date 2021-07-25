Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 15:28

На месте разрушенной котельной в Коми появится арт-объект

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Общественный совет Троицко-Печорска

Фото: Общественный совет Троицко-Печорска

В Троицко-Печорске на месте разрушенной котельной появится арт-объект. Об этом сообщили в районном Общественном совете.

Арт-объект получил название «Река жизни». На территории разрушенной котельной по улице Савина высадили саженцы и декоративные цветы. Они были выращены собственными силами и бесплатно предоставленные. В дальнейшем территорию собираются обустроить и привести в нормативное состояние. Общественники призвали жителей принять участие в благоустройстве и поддерживать чистоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самый практичный арт-объект появится в Коми (подробнее)