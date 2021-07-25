На месте разрушенной котельной в Коми появится арт-объект

Фото: Общественный совет Троицко-Печорска

В Троицко-Печорске на месте разрушенной котельной появится арт-объект. Об этом сообщили в районном Общественном совете.

Арт-объект получил название «Река жизни». На территории разрушенной котельной по улице Савина высадили саженцы и декоративные цветы. Они были выращены собственными силами и бесплатно предоставленные. В дальнейшем территорию собираются обустроить и привести в нормативное состояние. Общественники призвали жителей принять участие в благоустройстве и поддерживать чистоту.

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