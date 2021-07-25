В Коми никто не захотел ремонтировать здание суда

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Аукцион на выборочный капитальный ремонт фасада здания Воркутинского городского суда в Воргашоре признан несостоявшимся. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Такое решение связано с тем, что в рамках конкурса не подали ни одной заявки на участие. Начальная максимальная цена контракта составляла 12 212 642 рублей. Согласно документации, подрядчик должен был сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения доступа, охранно-пожарную сигнализацию и отделку помещений. Новый аукцион пока не объявили.

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