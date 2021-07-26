Более семи млн рублей получат волонтеры Коми в 2021 году на реализацию проектов

Фото: архив КП.

Республика Коми вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2021 года.

Добровольцам Коми на реализацию социальных проектов и развитие инфраструктуры в 2022 году присудили более 7,7 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Победителями конкурса стали добровольческие проекты из Сыктывкара, Вуктыла, Усинска, Печоры, Ухты и Сосногорска.

На полученные средства волонтёры смогут создать мобильную ремонтную мастерскую, ресурсный центр экологического добровольчества, открыть центр волонтёркого движения при учебных заведениях, оказывать помощь на воде и на территории сёл.

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