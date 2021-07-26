В Печоре ураганом повалило сосны на кладбище за аэропортом

Фото Марины Вайсберг.

В Печоре недавним ураганом повалило сосны на кладбище за аэропортом, сообщают местные жители в соцсетях в пабликах.

В группе 100 улиц Печоры местные жители выложили фото муниципального кладбища, заваленного деревьями после прогулявшейся недавно непогоды.

- В нашем городе кто-нибудь отвечает за содержание кладбищ? - вопрошают подписчики группы, недоумевая, кто же всё-таки должен разгребать завалы.

Как отмечают печорцы, самим жителям, а многие из них находятся в преклонном возрасте, не под силу справиться с этим лесоповалом.

- Администрация города собирается предпринимать какие-то меры по расчистке этих завалов или закроет глаза по принципу «спасение утопающих - дело рук самих утопающих»? - предполагают люди.

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