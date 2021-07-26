Фото: УФСИН по Коми.

В сыктывкарской ИК-1 за пол-лета вырастили 2,5 тонны огурцов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Коми. Продукция с собственных теплиц ИК-1 направляется на питание осужденных по госконтракту.

Также тепличные культуры пользуются спросом как у сотрудников учреждения и населения, так и у муниципальных организаций. ИК №1 активно продает свежие огурцы. Продукцию охотно покупают сотрудники колонии и население города.

– В теплицах трудятся двое осужденных, которые занимаются поливкой культуры и сбором урожая. Отметим, любимому всеми овощу не дают перезревать – на реализацию направляется огурец средних размеров, – говорится в сообщении ведомства.

В отдельных теплицах выращивают и томаты для продажи населению.

Только цифры

В собственных теплицах сельскохозяйственного участка учреждения весной было высажено 700 кустов, с которых за пол-лета осужденные сняли уже 2,5 тонны продукции.