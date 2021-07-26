В Коми почти 30-градусная жара вернется в конце июля

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Жара вернется в Коми в конце июля. Такой прогноз дал региональный метеоцентр. По словам синоптиков, еще несколько дней в республике будут прохладными и дождливыми, но вскоре ситуация поменяется.

Так, в северных и центральных районах Коми прогнозируется +9...+14 градусов тепла, на юго-западе же столбик термометра покажет +15...+20 градусов. Холоднее всего будет ночью: температура опустится почти до нуля.

- Низкая температура ожидается в ночные часы, в пределах +2...+7, - говорят метеорологи.

Однако уже в конце июля ситуация кардинально изменится. Воздух прогреется аж до +28 градусов и июльское солнце еще успеет порадовать жителей Коми.

С 29 июля днем воздух прогреется до +25... +28 градусов, в Заполярье до +20. Ночи также станут куда теплее, - обещают синоптики.

Однако вместе с жарой придут и опасные природные явления: грозы, ливни и шквалистый ветер.

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