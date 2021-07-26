В Коми маленькая девочка сломала ногу из-за неисправной карусели на детской площадке

Усинская УК не добилась отмены морального вреда за травму ребенка на детской площадке Фото: Архив "КП"

В Усинске маленькая девочка получила серьезную травму во время игры на детской площадке. Ребенок катался на карусели, когда ее нога оказалась зажата в конструкции. Прибывшие на место происшествия медики констатировали у девочки перелом голени и приняли решение госпитализировать юную горожанку.

Виновной в произошедшем была признана местная управляющая компания, которая должна была следить за исправностью детского сооружения. Суд постановил выплатить девочке 300 тысяч рублей компенсации, а также 50 и 70 тысяч рублей ее родителям за моральный вред. Однако с таким решением суда УК не согласилась и обжаловала приговор.

Как уточняет издание «Комиинформ», апелляция не принесла успеха УК: Верховный суд республики оставил решение в силе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми семилетний мальчик сломал руку на детской площадке (подробности)