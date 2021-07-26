Сыктывкарец лишился 3200 рублей, пытаясь купить фару

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Житель Сыктывкара лишился 3200 рублей, пытаясь купить фару, подозреваемого в мошенничестве задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина нашел в социальных сетях информацию о продаже запчастей на иномарки. Выбрав подходящую модель фары для своей иномарки, он написал автору объявления. Затем он перевел 3 200 рублей. Однако заказанной запчасти сыктывкарец не дождался.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мошенничество совершил безработный житель Липецкой области 1992 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого, и тот признался в содеянном.

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