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Общество26 июля 2021 10:00

В Коми в 2021 году зафиксирован рост рождаемости

Источник:kp.ru
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В Коми в первом квартале 2021 года отмечается рост рождаемости

В Коми в первом квартале 2021 года отмечается рост рождаемости

Фото: Архив "КП"

В Коми вырос показатель рождаемости. Как уточнили в региональном Минтруде, в первом квартале 2021 года в республике родилось 1 818 детей.

Отметим, что это на 0,4% процента больше, чем было зарегистрировано в 2020 году за аналогичный промежуток времени. В числовом выражении данный показатель равен восьми.

В министерстве объяснили, почему демографическая ситуация улучшилась в этом году. По словам ведомства, на положительную динамику повлияли социальные меры поддержки, которые ввели власти страны и Коми, в частности.

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