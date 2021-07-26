В Коми девушка без прав врезалась на скутере в дерево

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 июля, в Сыктывдинском районе девушка без прав врезалась на скутере в дерево. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 3.30 в селе Пажга. Девушка 1994 года рождения ехала за рулем скутера Sunny по двору дома №8 в первом микрорайоне. Водитель не справилась с управлением и наехала врезалась в дерево.

В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение, гематому, а также закрытый перелом предплечья. Пострадавшую увезли в больницу. Прав у нее не было, у скутера отсутствовали номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сысольском районе пьяная девушка без прав вылетела в кювет (подробнее)