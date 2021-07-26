В Коми водитель устроил ДТП и скрылся, бросив пострадавшую

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 25 июля, в Усть-Цилемском районе неизвестный водитель устроил ДТП и скрылся, бросив пострадавшую. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 17.35 в селе Коровий ручей. Неизвестный автомобиль ехал со стороны объездной Усть-Цильмы в сторону улицы Мира. Напротив дома №2 он не уступил дорогу Datsun, которым управляла женщина 1988 года рождения, и машины столкнулись. После этого неизвестный водитель скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадала пассажирка Datsun 1996 года рождения. Она получила ушиб поясничного отдела позвоночника.

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