Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания преподавателю из Коми

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Заведующий кафедрой Сыктывкарского лесного института Фанур Асадуллин удостоился звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

В документе говорится, что мужчина стал обладателем почетного звания за особые заслуги в деятельности.

Ранее президент России наградил медалью пожарного-парашютиста из Сыктывкара Ивана Мухрыгина. Его заслуги при тушении пожаров в тайге были замечены на федеральном уровне.

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