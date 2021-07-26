В Сыктывкаре COVID-19 заразились 20 воспитанников детсадов

В Коми зафиксированы случаи заражения коронавирусом в детсадах Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре продолжает расти число зараженных работников в детских садах. Согласно обновленным цифрам, диагноз был подтвержден у 64 взрослых. Это на один случай больше, чем было неделю назад.

Всего в детских садах столицы работают 4 522 специалиста, больны - 64. В процентном соотношении показатель равен 1,53%.

Что касается заболеваемости среди детей, то она остается низкой. Из 19 779 воспитанников коронавирус был обнаружен лишь у 20, что меньше одного процента (0,1%).

Всего в Сыктывкаре за сутки было обнаружено 110 новых фактов инфицирования. Столица Коми традиционно лидирует в антирейтинге по количеству зараженных.

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