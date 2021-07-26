Житель Коми ударил ножом собутыльника, заступившегося за его жену

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усть-Вымском районе 55-летнего местного жителя признали виновным в том, что он ударил ножом собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина и его знакомый вместе сидели. 23 ноября прошлого года они вместе распивали спиртное. Гость сделал собутыльнику замечание из-за того, что тот повысил голос на свою супругу. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Провожая приятеля, хозяин квартиры неожиданно ударил его ножом в область грудной клетки. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Житель Жешарта признал свою вину. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В прокуратуре добавили, что мужчину ранее судили за совершение аналогичного преступления.

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