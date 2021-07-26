В Коми поймали девять лжегазовщиков, обманувших больше тысячи человек

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В Коми задержали девять членов группы лжегазовщиков, потерпевшими стали более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники действовали Сыктывкаре и других населенных пунктах Коми. Они заходили к жителям под видом работников коммунальной службы. Для прикрытия они использовали документы коммерческой организации из Санкт-Петербурга. Злоумышленники убеждали жильцов в том, что им нужно срочно заменить газовое оборудование. Тем же, кто хотел отказаться, они грозили уголовной ответственностью. В итоге люди покупали оборудование по ценам, в несколько раз превышающих рыночные. При этом злоумышленники не имели специального образования и допуска к монтажу и ремонту систем газоснабжения.

Правоохранители задержали девять предполагаемых участников группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничество. Работу лжегазовщиков оплатили более тысячи жителей Коми. В полицию обратились более 50 человек, общая сумма ущерба составляет около 170 тысяч рублей.

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