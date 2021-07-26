В Коми столбик термометра опустится до +2 градусов

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В Коми значительно похолодает. Так, ночью в республике в некоторых районах могут быть заморозки, говорят региональные синоптики.

В следующие три дня, с 27 по 29 июля, температура воздуха ночь в Коми упадет до +2...+7 градусов. Днем же столбик термометра покажет максимум +19 градусов. Однако уже в конце этой недели ожидается существенное потепление - до +28 градусов.

Также жителей республики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре.

- В эти дни будет облачно с прояснениями. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, на юге местами ожидается гроза, - поделились прогнозом метеорологи.

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