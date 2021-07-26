Жительница Коми ограбила инвалида по слуху: ее посадили благодаря видео

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В Ухте местную жительницу признана виновной в том, что она ограбила инвалида по слуху. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 19 мая на улице Авиационной. Злоумышленница подошла к пенсионеру, который практически ничего не слышал, вырвала у него 9 тысяч рублей и бросилась бежать.

Между тем преступление заметил мужчина. Он побежал за женщиной, стал снимать ее на камеру телефона и кричать, чтобы она вернула деньги. Это видео стало основным доказательством. Суд приговорил ухтинку к 1,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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