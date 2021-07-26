Министр спорта Коми Виталий Савилов уходит с поста главы ведомства

Фото: пресс-служба Минспорта Коми

В Коми в ближайшее время произойдут очередные кадровые перестановки. Министр спорта республики Виталий Савилов покидает пост главы ведомства, сообщает издание БНК со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что Савилов увольняется с должности министра в связи с переходом на другую работу вне Коми.

На данный момент неизвестно, кто сменит главу ведомства на этом посту. Отметим, что «Комсомолке» информацию об уходе Савилова не подтвердили.

Напомним, ранее в региональном Минспорте произошел скандал: после прокурорской проверки был отстранен замминистра Владимир Скоморохов. В его работе были найдены грубые нарушения.

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