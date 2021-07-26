В Коми должник по алиментам, которого объявили в розыск, нашелся сам

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

Житель Инты 1970 года рождения, которого объявили в розыск из-за долгов по алиментам, нашелся сам. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина задолжал 860 тысяч рублей своему сыны в качестве алиментов. В январе 2019 года интинца объявили в розыск. В июле он явился к правоохранителям сам. Горожанин рассказал, что все это время находился на нелегальном положении. Он добавил, что в такой ситуации невозможно оформить пенсию, вылечить зубы или купить билет на поезд так, чтобы скрыть от приставов. Мужчина официально не работал и кочевал по Коми на чем придется.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, интинцу грозит до года лишения свободы. Мужчина сможет выплачивать алименты из пенсии.

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