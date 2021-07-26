В Коми детей с инвалидностью обязали обслуживать вне очереди

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В Коми и по всей России детей с инвалидностью обязали обслуживать вне очереди. Соответствующий указ опубликовал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, речь идет об обслуживании в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Президент изменил указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. В предыдущей версии документа было указано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп. Теперь же на обсл6уживание вне очереди имеют право дети-инвалиды и люди, которые их сопровождают.

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В регионе сейчас проживает 30 702 человека с этим статусом (подробнее)