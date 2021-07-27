Лжеполицейский из Новосибирска развёл жителей Коми на крупную сумму

Пять человек оказались более бдительными и, усомнившись в словах мужчины, обратились в полицию. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми 37-летний житель Новосибирска предстанет перед Печорским городским судом.

По версии следствия, в июле-августе 2019 года мужчина с городов Новосибирска и Барнаула Алтайского края звонил жителям Печоры и Емвы, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал о том, что родственник абонента якобы совершил ДТП, а чтобы прекратить уголовное преследование в отношении него, нужно перечислить деньги потерпевшим в аварии.

Кто-то поверил, а кто-то нет

Две потерпевшие поверили злоумышленнику и перевели на указанные им реквизиты 880 тыс. рублей. Еще пять человек оказались более бдительными и, усомнившись в словах мужчины, обратились в полицию.

Вину в содеянном новосибирец не признал, причиненный ущерб возместить отказался. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд.

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