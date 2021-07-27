В Сыктывкаре на несколько дней ограничат движение на некоторых участках дорог

Жилкомсервис ведет ремонтные работы
Фото: Нина ЮШКОВА
В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на участках дорог по ряду улиц, в связи с работами Жилкомсервиса.
До 28 июля движение будет ограничено на половину ширины проезжей части в районе пересечения улиц Петрозаводская и Тентюковская, по Кутузова вблизи дома № 5 и по Кирова в районе дома № 2.
Также с 28 до 30 июля будет перекрыт участок дороги на 1/3 ширины проезжей части в районе пересечения улиц Петрозаводская и Лыткина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сыктывкаре перекроют оживленную улицу
Стало известно, когда это случится и почему (подробности)