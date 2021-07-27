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Общество27 июля 2021 8:53

На расчистку кладбища «Куратово» в Коми потребуется почти 130 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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В Ухте благоустроят кладбище

В Ухте благоустроят кладбище

В Ухте благоустроят кладбище «Куратово». На эти цели местные власти потратят 127 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Решение о расчистке кладбища принял суд. который обязал ухтинскую администрацию благоустроить территорию. Ранее проверка обнаружила нарушение санитарных норм на местах массовых захоранений.

Предполагается, что выделенной суммы хватит на уборку строительного мусора, избавления от кустарников, обшивку каркасных сооружений досками, а также на завоз щебенки.

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