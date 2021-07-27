Тело утонувшего год назад 13-летнего подростка в Коми могло замыть песком

Спасатели выехали в 22 раз на поиски мальчика, утонувшего в Корткеросе прошлым летом Фото: архив "КП"

В Корткеросе не прекращаются поиски утонувшего прошлым летом 13-летнего подростка. Трагедия произошла в начале июля 2020 года, когда мальчик вместе с друзьями и взрослым мужчиной шли по косе на реке Вычегда. В какой-то момент все четверо провалились в яму. Мужчина попытался спасти детей, однако потонул сам, вместе с ним на дно ушел и 13-летний мальчик. Остальных удалось спасти очевидцам.

Как сообщает издание «Комиинформ», водолазы выходили на поиски тела ребенка 22 раза. Работы осложняются тем, что река поменяла свое русло и труп могло засыпать песком.

- На месте, где утонул ребенок, образовался островок, а берег, который в прошлое лето был крутым, обвалился. Спасатели предполагают, что тело ребенка замыло песком, - цитирует издание слова водолазов.

Несмотря на это, поисковики не теряют надежды найти тело мальчика и вернуть его родным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоюродные братья утонули в Печорском водохранилище Коми (подробности)